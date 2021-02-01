Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl enerjinin her alanında attıkları adımlarla petrol üretiminin de hızlandığını, Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacaklarını açıkladı.

2020’de enerjinin her alanında attığımız adımlar petrol üretiminde de hız kesmedi.



Petrol üretimimiz 2020’de, bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı.



Türkiye’yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız. pic.twitter.com/2zV7WgVTJI — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 1, 2021

Dönmez, 2019'da 14 milyon 664 bin varili kamuya, 6 milyon 85 bin varili özel sektöre ait olmak üzere toplam 20 milyon 750 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

[Grafik: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı]

2020'de, 16 milyon 613 bin varili kamu, 5 milyon 656 bin varili özel sektör tarafından olmak üzere toplam 22 milyon 269 bin varil ham petrol üretildiğini belirten Fatih Dönmez, yıllık artışın 1,5 milyon varil olduğunu belirtti.