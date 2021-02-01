Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme ile motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, kurumlar vergisi, trafik cezası gibi pek çok kalemde borçlar yeniden hesaplanacak.

Bugüne kadar düzenlemeye 7 milyon 349 bin mükellef başvurdu. 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırıldı. Yapılandırmada mükelleflere 18 taksit imkanı sunuluyor. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin bugün mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvurular elektronik ortamda ve vergi daireleri aracılığıyla da yapılabiliyor.