İhracatı tabana yayma hedefi doğrultusunda farklı kollardan eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına rağmen dijital platformlar aracılığıyla bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Son dönemde Sanal Ticaret Akademisi, Kolay İhracat gibi dijital platformları hizmete sunan Bakanlık, küresel eğilimleri dikkate alarak "sürdürülebilir ihracat", "pazar ve ürün çeşitlendirmesi", "orta ileri ve yüksek teknoloji ihracatının artırılması” hedefleri çerçevesinde, ihracatçı sayısının ve mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla yurt genelinde dış ticaret bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriyor.

İhracatçıların yoğun olduğu il ve ilçe merkezlerine kadar ulaşılıyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) iş birliğinde gerçekleştirilen seminerler aracılığıyla ihracatçıların yoğun olduğu il ve ilçe merkezlerine kadar ulaşıyor.

69 ilde 35 uzaktan eğitim uygulaması yapıldı

Son 10 yılda, 582 dış ticaret bilgilendirme semineriyle yaklaşık 29 bin iş insanını, ihracatın incelikleri ve pratik çözümleri hakkında bilgilendiren Bakanlık, COVID-19 salgınına rağmen 2020 yılında seminerlere ara vermeden devam etti.

Geçen yıl mart ayına kadar fiziki ortamda gerçekleştirilen seminerler, bu tarihten sonra çevrim içi devam etti ve 69 ile yönelik 35 uzaktan eğitim uygulaması yapıldı.

4 binin üzerinde iş insanına ulaşıldı

Böylelikle Ticaret Bakanlığı geçen yıl fiziki ve çevrim içi olarak Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar 75 ili kapsayan 45 dış ticaret bilgilendirme semineriyle 4 binin üzerinde iş insanına ulaştı. 2020 yılı, COVID-19 salgınına rağmen Bakanlığın geliştirdiği dijital platformlar sayesinde en yüksek katılımcı sayısına ulaşılan yıllardan biri oldu.

Bu yıl 55 dış ticaret semineri düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri, potansiyel ihraç pazarları, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları, ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirmek amacıyla düzenlediği seminerleri, yeni gelişmeler ışığında da geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçen yıl e-ihracat stratejisi ışığında ihracatçıları dünyaya açma hedefi doğrultusundaki seminerlere, e-ihracat ve e-ticaret uygulamaları sunumu da eklendi.

Bu yıl da koordineli bir şekilde bilgilendirme organizasyonlarına devam edecek olan Bakanlık, 55 dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlemeyi planlıyor.

Eğitimlerin yüz yüze ya da çevrim içi olup olmayacağına salgının yıl içindeki seyrine göre karar verilecek.

Bu yılki ilk toplantı ise İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle 8-9 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Personel eğitimleri de hedefi aştı

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı personelinin niteliklerinin artırılması, çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurabilmesi ve stratejik hedefler doğrultusunda istenilen performansı gösterebilmesi amacıyla da 2020 yılında salgın süresince, gümrük ve iç/dış ticaret konu başlıklarında 145 programda, 8 bin 704 katılımcıya canlı sanal sınıf yöntemiyle, 2 bin 163 katılımcıya da yüz yüze eğitimler verildi.

64 bin 329 katılımcıya, dijital ortamda 7 gün 24 saat ulaşılabilen yaklaşık 350 saatlik kayıtlı video atama eğitim yöntemiyle kişisel gelişim, mevzuat ve mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitim yönetim sistemi üzerinde yer alan ve katılımı isteğe bağlı "Katalog Eğitimleri" kapsamında da "Ortak Mesleki Eğitimler", "Kişisel Gelişim", "Gümrük ve Dış Ticaret" ile "Ticaret İl Müdürlüğü" eğitimleri tüm kurul personeline sunularak 37 bin 581 katılımcının bu içeriklerden faydalanması sağlandı.

Bu kapsamda, 2020 yılında toplam 17 bin 479 personele, 112 bin 861 katılımcılı olmak üzere, 170’i aşkın farklı konu başlığında eğitim etkinlikleri gerçekleştirilerek zaman ve iş kayıpları önlendi, yol, konaklama ve gündelik harcırah giderlerinden maliyet tasarrufu sağlandı.

Ticaret Bakanlığı, personelinin yaklaşık yüzde 85'inin eğitim faaliyetlerine katılımını sağlayarak, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda belirlenen eğitim hedefinin çok üstüne çıktı.