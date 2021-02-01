Sınır kapısının yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020'de yaya geçişlerine kapatılmasıyla kaçakçılık olayları azaldı.

Sarp Sınır Kapısı'nda, 2020 yılında 177 kaçakçılık olayı engellendi.

204 milyon 95 liralık kaçak ürün

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında önlenen 177 olayda 204 milyon 95 lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Bu ürünler arasında ağırlıklı olarak elektronik sigara, sigara, nargile tütünü, alkol, makaron, bal, oto yedek parça, tespih, kozmetik eşya, cep telefonu, külçe alüminyum ile su kaplumbağası yer aldı.

58'i yabancı 198 kişi hakkında adli işlem

Söz konusu kaçakçılık olaylarına ilişkin 58'i yabancı uyruklu olmak üzere 198 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) hakkında yakalama kararı bulunan 903 kişi, Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alındı.

Bu kişilerden 254'ü tutuklandı.