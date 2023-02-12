Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yurt içi ve yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri, mucize kurtuluşları gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde yıkılan 5 bloğun enkazından tesadüfen bebek ağlama sesi duyulması üzerine 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Isıya duyarlı cihazlarla yeri belirlenen bebeğin çıkarılması için ekipler zamana karşı mücadele etti. Tacikistan ekibi ile AFAd ekibinin destek verdiği ve saatler süren çalışmanın ardından 3 yaşındaki Yavuz Cambaz'a ulaşıldı.

Depremdem 159 saat sonra Tacikistan ekibi, Yavuz'un küçük bedeni enkazdan çıkardı. Yavuz Cambaz'ın babasının daha önce enkazdan çıkarıldığı, anne ve kardeşinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Enkaz başında sağlık görevlisinin yaptığı ilk kontrolde durumu iyi görünen Yavuz Cambaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.