Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından, depremin 160. saatinde, 65 yaşlarında olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadını sağ çıkardı.

Sağlık personeline teslim edilen kadın tedavi altına alındı.