Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antakya'da depremin 160'ıncı saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Kahramanmaraş merkezli depremden 160 saat sonra, Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından, depremin 160. saatinde, 65 yaşlarında olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadını sağ çıkardı.
Sağlık personeline teslim edilen kadın tedavi altına alındı.
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