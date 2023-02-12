Deprem bölgesindeki çalışmalar 7. günde aralıksız sürüyor. Enkazların başında ise tanıdıklarından bir haber almak için umutla bekleyen depremzedeler...

Yıkılan binaların enkazından saatler sonra hala kurtarma haberleri geliyor.

Enkaz altında hala umut var, ekipler elleriyle kazdıkları enkazlardan bir ses alabilmek için canla başla çalışıyor.

İşte saat saat 7. günün mucizeleri...

162. SAAT

İskenderun'daki Mustafa Kemal Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı Hacı Alioğlu Apartmanı'nın enkazında görev yapan İspanyol ERICAM, İsviçreli REDOG arama kurtarma ekipleri, GEA, jandarma, özel harekat polisleri, dağcılar ve öğretmenler ile Mardin ve Kocaeli'den gelen gönüllüler, göçük altından alınan ses üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış, enkaz altından sağ çıkarıldı.

Ağrıtmış, enkaz üzerinde oluşturulan koridorda ekipler tarafından sedyeyle taşınarak ambulansa alındı. Sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü.

Ekipler, Ağrıtmış'ın kızları Esma Gül ve Gizem ile eşi Niyazi Ağrıtmış'ın da kurtarılması için enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarılan kadının oğlu Barış Ağrıtmış'ın ise depremden hemen sonra kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı öğrenildi.

161. SAAT

Depremin 161. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çöken bir binanın enkazında kalan iki kız kardeş kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'den bölgeye gelen Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekibi ile diğer kurtarma timleri, Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Fatih Apartmanı'nın yıkıntıları arasında ses gelen alana yoğunlaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu 18 yaşındaki Remziye ve 7 yaşındaki kardeşi Beray Aydın, Pazarcık merkezli ilk depremden yaklaşık 161 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

İki kardeş, ekiplerin müdahalesinin ardından Adana'daki bir hastaneye kaldırıldı.

159. SAAT

Hatay'da depremin 7. gününde bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.

159. saatin mucizesi…

Hatay’da depremin 7. gününde bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/npHKWo15aX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2023

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki 6 katlı Daloğlu Apartmanı'nda, arama kurtarma çalışması gerçekleştiren ekipler, depremin 158. saatinde kurtardıkları Gökhan Uğurlu'nun 10 yaşındaki kızının da yerini tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu depremin 159. saatinde 10 yaşındaki Zeynep Uğurlu da enkazdan çıkarıldı.

Uğurlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Zeynep'in enkazdan çıkarılması üzerine kurtarma ekipleri birbirine sarılarak sevinç yaşadı.

Aynı apartmandan depremin 158. saatinde Zeynep'in babası 38 yaşındaki Gökhan Uğurlu da ekiplerce çıkarılmıştı.

158. SAAT

Depremde yıkılan Yeşilada Apartmanı'nda kurtarma çalışmalarına devam eden Tacikistanlı ekip, Yavuz adında 3 yaşındaki çocuğa ulaştı.

Sağlıklı olduğu gözlenen çocuk, yıkımın 158. saatinde sevinç gözyaşlarıyla ambulansa bindirildi.

Çevredekilerin alkışladığı Yavuz, hastaneye götürüldü.

156. SAAT

Hatay’da ekipler enkaz altında kalan 60 yaşında bir kadına ulaştı.

156. saatte umutlu bekleyiş sürüyor.

Hatay’da ekipler enkaz altında kalan 60 yaşında bir kadına ulaştı. pic.twitter.com/ojGel69Y1c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2023

155. SAAT

Hatay'ın Defne ilçesinde Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi'ndeki Sümerler Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden 155 saat sonra 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu'nu sağ çıkarmayı başardı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, 155 saattir enkaz altında olan 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi kurtardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla depremin 155. saatinde zihinsel engelli olduğu belirtilen 23 yaşındaki Hüseyin Seferoğlu enkazdan kurtarıldı.

153. SAAT

Adıyaman'da bina enkazında çalışma yürüten Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, depremin 153. saatinde 21 yaşındaki Rukiye isimli genç kızı enkaz altından sağ çıkardı.

152. SAAT

Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğunda ekiplerin ortam dinlemesi sonucu enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışmaları sonucu çocuk, depremin 152. saatinde enkaz altından çıkarıldı.

Adıyaman'da Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki bloğun enkazında çalışma yürüten AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri 8 saatlik çalışma sonucu felaketin 152. saatinde 22 yaşındaki Rabia isimli kadını kurtardı. Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra ise Rabia'nın ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı'ya da ulaştı.

Hatay'da Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde çöken bir bina enkazında çalışma yürüten ekipler, depremin 152. saatinde İsmihan isimli 85 yaşındaki kadını kurtardı.

151. SAAT

Hatay'ın Antakya ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir enkazdan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, su kaçak tespit cihazları ile dinleme yaparak ses aldı. Ekipler, depremden 151 saat sonra 25 yaşındaki Suriye vatandaşı Abdullah Elali'ye ulaşarak enkazdan çıkardı.

Hatay'da Cebrail Mahallesi Emlak Evleri'ndeki bir bina enkazında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiyenin yanı sıra Muğla Büyükşehir Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde sarsıntının 151. saatinde 29 yaşındaki Rabia Kalçın yaralı kurtarıldı.

150. SAAT: Umut hep var

Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından ekiplerin çalışmaları sonucu felaketin 150. saatinde bir kız çocuğu kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi. Bakan Koca, "Dada" isimli çocuğu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki enkazda çalışma yürüten Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yaşam belirtisi duyması üzerine Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevlilerle harekete geçti. Ekipler, enkazdan felaketin 150. saatinde Ömer ve annesini enkazdan sağ çıkardı.

El Salvador arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan bir kadın ve çocuğu, 150 saatin ardından kurtardı.

Hatay'ın Defne ilçesinde Öfkeli Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, depremin 150. saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi sağ çıkarmayı başardı.

149. SAAT

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan 6 katlı Mutlular Apartmanı enkazında çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar neticesinde 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, sarsıntının 149. saatinde sağ çıkarıldı.

149. saatte Hatay'dan yeni bir mucize haberi geldi.

35 yaşında bir erkek 7. günde enkazdan kurtarıldı. pic.twitter.com/WTrHpeFxUd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2023

146. SAAT

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, depremin 146. saatinde bir kız çocuğunu yaralı olarak çıkardı.

Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Eylül Kılıç'ın deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

145. SAAT

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Nur Apartmanı enkazında Eldivan Belediyesi İtfaiyesi ve Yapraklı Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde 13 yaşındaki kız çocuğu depremin 145'inci saatinde kurtarıldı.

142. SAAT

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında 142. saatte bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı.

142. saatte yeni mucize.



Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında 142. saatte bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı. pic.twitter.com/12A5m3G0u6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2023

141. SAAT

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir'i 141. saatte yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.

İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten depremzede babaya ekipler, "Çaylar hazır, hazır." şeklinde cevap verdi.