Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da hırsızlık ve yağma suçlamasıyla 5 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede hırsızlık ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hatay Kahramanmaraş Hırsızlık
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