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Türkiye
AA 19.03.2024 21:17

3 ilde eğitime yarın ara verildi

Şırnak, Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

3 ilde eğitime yarın ara verildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hakkari'de de eğitime ara

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde iki gündür etkili olan yoğun yağışların devam ettiği belirtildi.

Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 20 Mart Çarşamba günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Van'ın 3 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Çatak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi.

Bahçesaray ve Saray kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

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