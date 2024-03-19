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Türkiye
AA 19.03.2024 18:17

Esenyurt'ta sürücü adayı aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Esenyurt'ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan sürücü kursu aracındaki eğitmen hayatını kaybetti, 2 kursiyer yaralandı.

Esenyurt'ta sürücü adayı aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Alınan bilgiye göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde caddede ilerleyen 2 kursiyer ve eğitmen Çetin Y.'nin bulunduğu sürücü kursu aracı, ara sokaktan yola girmeye çalışan minibüse çarptı.

Kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerlere çarparak duran araçta sürücü Çetin Y. ve 2 kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Çetin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Mahalle sakini Sedat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği yolun yeni yapıldığını, yeterli uyarı sistemi olmayışından sıklıkla kaza yaşandığını söyledi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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