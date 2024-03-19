Şemdinli-Derecik kara yolu dere taşması sonucu kapandı

Kentte etkisini sürdüren sağanaktan dolayı Şemdinli-Derecik kara yolu Boğazköy mevkisinde dere taştı.
Su altında kalan yol, ulaşıma kapandı. Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Yağış nedeniyle Kayalar köyü yolunda da heyelan meydana geldi.
Kaymakam Ali Ekber Ateş, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu, yolda biriken toprağın temizlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ateş, Tekeli köyünde toprak kayması nedeniyle evinde hasar oluşan Fırat Demir'i ziyaret etti, aile bireyleriyle görüştü.