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Türkiye
AA 19.03.2024 20:42

Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, heyelan ve taşkınlara yol açtı

Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle heyelan ve taşkınlar meydana geldi, bazı yollar kapandı.

Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, heyelan ve taşkınlara yol açtı
[Fotograf: AA]

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açtı.

Durankaya beldesinde, 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi mevkiinde etkili olan yağışlar sonucu yol, ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı ve Ağılcık mezralarının ulaşımını sağlayan yolda da heyelan meydana geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Heyelan ve Hirmin Deresi'nin taşması sonucu kapanan yol, bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Dağlıca kara yolu da Yeşiltaş ve Dağlıca köyleri arasında meydana gelen taşkın ve yoldaki çökme nedeniyle kapandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karla karışık yağmurun etkisini sürdürdüğü kentte, ekiplerin söz konusu bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor.

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