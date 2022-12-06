İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma ve sağlama" suçundan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y, Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.