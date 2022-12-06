Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda asayiş uygulaması
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul Beyoğlu’nda polis, şüpheli görülen araçlarda denetim yaptı. Satışı kırmızı reçeteyle yapılan ilacı reçetesiz ve amacı dışında bulundurduğunu belirleyen ekipler bu kişiyi emniyete götürdü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus timleri, Dolapdere Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Şüpheli görülen araçları durduran ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Araçların iç ve bagaj bölümleri de detaylı arandı.
Üst araması sırasında bir kişinin cebinde satışı kırmızı reçeteyle yapılan ilacı reçetesiz ve amacı dışında bulundurduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi polis merkezine götürdü.
Etiketler: İstanbul
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