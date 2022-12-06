İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus timleri, Dolapdere Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Şüpheli görülen araçları durduran ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Araçların iç ve bagaj bölümleri de detaylı arandı.

Üst araması sırasında bir kişinin cebinde satışı kırmızı reçeteyle yapılan ilacı reçetesiz ve amacı dışında bulundurduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi polis merkezine götürdü.