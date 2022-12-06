A.D'nin kullandığı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 45. kilometresinde H.A'nın idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan K.A. ve 3 aylık bebek E.A yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.