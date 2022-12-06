Akademisyenlik yapan 2 çocuk annesi Belçikalı Carolina Berrocal, kocasını kaybedince içine düştüğü yalnızlıktan arkadaşlık uygulaması ile çıkmak istedi. Kendisini Hollandalı iş insanı olarak tanıtan bir arkadaş edindi.

Onunla günler boyunca uygulama üzerinden yazıştı. Şüpheli,önce kadının güvenini kazandı.

4 kez dolandırdıldı

Akademisyenin konuştuğu kişi, iddiaya göre iş için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Acil paraya ihtiyacı olduğunu belirtip, Belçikalı kadından 300 bin dolar istedi. Bu parayı alan dolandırıcı, daha fazlasını da elde edebileceğini anlamıştı.

Tam 4 kez daha para istedi kadından iddiaya göre. Her defasında çeşitli bahaneler uydurdu. Belçikalı profesör, toplamda 7 milyon 500 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı.

Kadın, internetten tanıştığı kişiyi araştırdı. Profildeki fotoğrafların Amerikalı bir yaşam koçuna ait olduğunu gördü.

Kırık kalpleri hedef aldılar

Kendisini dolandıran kişinin, İstanbul'da, Sierra Leone'li bir üniversite öğrencisi olduğunu öğrendi. Ve aynı kişi, bu sahte profille Romanya'da bir kadını da dolandırmıştı.

Dolandırılan profesör Berrocal, delillerle birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılar, kendilerine çoğunlukla Belçikalı profesörün ruh hali içinde olanları hedef seçiyor.