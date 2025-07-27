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Türkiye
AA 27.07.2025 10:58

2 ilde denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

2 ilde denize girmek yasaklandı

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Sarısu, Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

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