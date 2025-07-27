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Türkiye
AA-İHA 27.07.2025 08:50

Bursa'daki yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Günün ağarmasıyla yangının boyutu ortaya çıktı, ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı. Sabaha karşı alevler etkisini azaltınca itfaiye ekipleri halı sahada kısa süreliğine dinlendi.

Bursa'daki yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
[Fotograf: İHA]

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.

Daha sonra yangının büyümesi üzerine Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi de boşaltıldı.

Kapatılan yollar ulaşıma açıldı

Gece boyunca 1163 personel ve 496 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkiindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Yanan alanlar dronla kaydedildi

İğdir ve Narlıdere köylerinde kaydedilen dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alandan geriye tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yangının enerjisi, sabaha karşı rüzgarın etkisini azaltmasıyla büyük oranda düştü. Ancak bölgede zaman zaman alevlenmeler yaşanırken, rüzgarın yeniden alevleri tetiklemesi ihtimaline karşı, orman, itfaiye ve belediye ekipleri müteyakkız durumda.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı da ekipler sürekli bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.

Yeşil Vatan'ın koruyucuları halı sahada dinlendi 

Yangında büyük fedakarlık gösteren orman, itfaiye, jandarma ekipleri 12 saat boyunca bölgeden bir an olsun ayrılmadılar.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sabaha karşı alevler etkisini azaltınca ormandan çıkan itfaiye ekipleri amirlerinin izniyle istirahate çekildi. Ancak 2 saatliğine de olsa halı sahada güçlükle kıyafetleriyle uyuyabilen kahramanlar daha sonra soğutma çalışmasına gitmek için halı sahadan ayrıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bursa Büyükşehir İtfaiyesi 24 saat esasına göre 50'den fazla istasyonda görev yapıyor. 

"Kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangınla ilgili, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız." ifadelerine yer verdi.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

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