3 ilde alevlerle mücadele sürüyor

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Karahıdır ve İğdir mahalleleri tedbiren tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Uraloğlu, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Orhaneli tarafındaki yangının, ciddi şekilde daraltıldığı, Karahadır ve İğdir köylerinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Uraloğlu, Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki yangının 100-110 hektarlık alanda etkili olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, hava kararıncaya kadar 13 hava aracının etkin bir şekilde müdahale ettiğini anlattı.

Yerleşim yerlerinde risk almama adına çok net bir talimat verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Karahıdır Mahallesi, bu anlamda boşaltıldı ve hemen devam eden saatlerde de Karahıdır'a kadar yangınını ulaştığını, birkaç tane evin etkilendiğini ama orada alınan önlemler sayesinde Karahıdır'ın birkaç binanın etkilenmesiyle şimdilik kurtarıldığını söyleyebilirim. Oradan 700 civarında vatandaşımız tahliye edildi. Oradan yangın biraz daha batı yönde, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek İğdir Mahallesi'ne ulaştı. Oradan da yine 600 civarında vatandaşımız tahliye edildi ve gerekli önlemler alındı. Halihazırda mücadele devam ediyor. Henüz yangının sıçraması, söz konusu değil. Yakından takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyonu sağladık, sabah gün açmasıyla hava araçları, uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan da etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz."

"Gürsu'daki TOKİ konutları için birinci derecede tehdit yok"

Bakan Uraloğlu, sahada 500'ün üzerinde görevli personel, 150'nin üzerinde yangına müdahale edebilecek araç olduğunu belirterek, "Yakın illerde özellikle kamu kurumlarından arazöz, su taşıyabilecek araçları da koordine ettik. Sabaha kadar onların bölgeye intikal etmesini sağlayarak inşallah yangını daha da büyümeden bu şekilde söndürmüş oluruz" dedi.

Uraloğlu, Gürsu ilçesindeki TOKİ konutlarına da yangının ulaştığı, oranın ciddi risk altında olduğu ile ilgili söylentiler olduğunu aktararak, "Orada 2 bin 200 civarında konut var. Şu an için net olarak şunu söyleyebilirim, oraya ulaşmış bir yangın, birinci derecede bir tehdit yok. Biz de yakından takip ediyoruz. Orada bir tahliye de yok" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, riskten dolayı Eskişehir istikametinden gelen otoyol bağlantısının ihtiyaten trafiğe kapatıldığını, yangın bölgesindeki hayvan barınağının da alevler ulaşmadan tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

1163 personel ve 496 araçla yangına müdahale ediliyor

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.

Daha sonra yangının büyümesi üzerine Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi'ndeki vatandaşlar da tahliye edildi.

Gece boyunca 1163 personel ve 496 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarına gün ağarmasıyla beraber havadan müdahale de yeniden başladı.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Bursa Çevre Yolu ulaşıma açıldı

Dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Uşak

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ikinci gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangında, Ketenlik ile Erici köylerinde 5 ev, 4 ahır yandı, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Bu köylerde 25 hayvan kurtarılırken, 17 hayvan ise telef oldu.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Karabük yangını 5. gününde

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Çalışmalara, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, İl Özel İdareler, DSİ, Karayolları ve farklı illerden belediyelere bağlı araçlar ve personel ile Kardemir, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından görevliler katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Alevlerle mücadelenin 5. gününde 14 helikopter, 1 uçak, 122 arazöz, 39 ilk müdahale aracı, 20 su ikmal, 17 dozer, 7 greyder, 30 ekskavatör, 13 itfaiye, 20 tanker, 3 kepçe, 7 ambulans, 27 arama kurtarma, 20 TOMA ve 2 ikram aracı ile 1225 personel sahada görev yapıyor.

Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle 5. gününde yangını tamamıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz Çarşamba saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18, mahalle sayısı ise 50 olarak açıklanmış, trafik güvenliği için kapatılan Karabük-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açılmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 342 personelle müdahale ediliyor.

Yangına müdahale çalışmalarına Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Gaziantep, Konya ve çevre illerden arazözler ile iş makineleri de destek veriyor.

"Vatandaşlarımızın can emniyeti için onları sağlam bölgelere alıyoruz"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaklaşık 400-450 hektar ormanlık alanda etkili olan yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalenin sonlandığını, yangın müdahale araçlarının sayısını artırarak mücadelenin devam ettiğini ifade eden Ünlüer, "Arkadaşlarımız tüm imkanlarla yangına müdahale ediyorlar. Yaklaşık 38 arazözümüz ve çok sayıda da inşaat firmalarımıza ve belediyelerimize ait itfaiye araçlarıyla beraber yangın bölgesinde müdahale sürüyor" diye konuştu.

Yangın riski altındaki 18 evin boşaltıldığını, 3 evin yandığını kaydeden Ünlüer, şunları söyledi:

"Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. Vatandaşlarımızın can emniyeti için onları sağlam bölgelere alıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir sürede de yangını kontrol almak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Elazığ

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Dikmen köyü kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık olması nedeniyle güçlükle sürdürülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Mersin

Mersin'in Silifki ilçesinde Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürdü.

Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın nedeniyle Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki bazı ev, kümes ve ahırlar zarar gördü.

4 mahalle tedbiren boşaltılmıştı

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere 8 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 110 kara aracı ve 526 personele müdahale edilmişti.

Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmış, dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırılan 4'ü personel 8 kişiden 7'si taburcu edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silifke'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamıştı.

GSB yurtları yangından etkilenen vatandaşların hizmetinde

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir" ifadelerini kullandı.