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Türkiye
TRT Haber 26.05.2025 08:09

2 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda 33 tutuklama

Sivas ve Hatay'da 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 33’ü tutuklandı, 23’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

2 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda 33 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yıldızeli ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Sivas ve Hatay merkezli Adana, Antalya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Edirne olmak üzere 10 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Sivas'ta sahte dijital uygulamalarla vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve 36 ayrı paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandıran 45 şüpheli yakalandı.

Hatay'da piyasa değerinin altında araç satışı yapacaklarını vaad ederek vatandaşlardan ödeme aldıkları, teslim zamanı geldiğinde ise vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

 

"Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla sürüyor"

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; 1 milyar TL’lik 693 adet banka hesabı, 41 adet kripto varlık ile 1 milyar 500 milyon TL değerinde; 10 adet iş yeri, 164 adet arsa/tarla, 41 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu. 

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Sivas ve Hatay Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamız ile MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Hatay Sivas Suç Örgütü Jandarma Genel Komutanlığı MASAK
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