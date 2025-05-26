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Türkiye
AA 26.05.2025 07:37

Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın bitişikteki evleri de yaktı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki evlere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın bitişikteki evleri de yaktı

Kışla köyündeki M.Ç'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye giden Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den yangına ilişkin bilgi aldı.

Coşkunaslan, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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