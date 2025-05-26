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Türkiye
AA 26.05.2025 06:15

Baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i hayatını kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 4 kardeş balık avlamak için Hirfanlı Baraj Gölü’ne çıktı. Teknenin alabora olmasıyla 4 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri tedaviye alındı.

Baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i hayatını kaybetti

4 kardeş Savcılıkurutlu köyü bölgesinden gümüş balığı tutmak için tekneyle baraj gölüne açıldı.

Balıkların tekneye yüklendiği sırada tekne alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardeşlerden İsa Laçin boğuldu, Sezer, Soner ve Uğur Laçin kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.

Solunum sıkıntısı yaşayan Sezer Laçin, Kaman Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soner ve Uğur Laçin'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İsa Laçin’in cenazesi Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vali hastaneye giderek bilgi aldı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de Kaman Devlet Hastanesi'ne gelerek, olay hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Laçin ailesine başsağlığı dileyen Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Savcılıkurutlu köyüne kayıtlı 4 kardeş 'İsa Reis' adlı tekneyle Hirfanlı Baraj Gölü’ne gümüş balığı avına çıkıyorlar, lisanslı balıkçılar. Balıkçılar kooperatifine kayıtlılar. Balığın tekneye yüklenmesi sırasında tekne alabora oluyor. Maalesef kardeşlerden en büyüğü olan tekne de adına kayıtlı bulunan İsa Laçin üstündeki ekipmanlarla birlikte uzun süre su altında kalıyor. Diğer kardeşler kıyıya kendi imkanlarıyla çıkıyorlar fakat İsa Laçin'i hemen çıkarmak mümkün olmuyor ve kaybediyoruz. 4 kardeşten biri vefat ediyor. Bir vatandaşımız da şu an tedavi altında."

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