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Türkiye
AA 25.05.2025 22:17

İzmir'de düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'de düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yahşelli Mahallesi'nde bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı.

Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı belirtildi.

Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. gözaltına alındı.

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