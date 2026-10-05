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Ekonomi
TRT Haber 05.10.2026 10:00

Eylül enflasyonu açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84 olurken, yıllık bazda yüzde 29,73'e geriledi.

Eylül enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2026 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,62 artış, ulaştırmada yüzde 35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,20 azalış, ulaştırmada yüzde 2,79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,71 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,05, ulaştırmada 0,49 ve konutta 0,33 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı eylül ayı itibarıyla, 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 133 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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