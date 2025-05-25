Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.05.2025 18:17

Isparta'da iki otobüsün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

Ramazan Açan'ın kullandığı 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde Mehmet Akgün idaresindeki 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 27 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Isparta Valisi Abdullah Erin, yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün meydana gelen trafik kazasında yaralanarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ve Şehir Hastanemizde tedavi altına alınan vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Öte yandan, kaza anı tur otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan ana yola çıkan tur otobüsüne yolcu otobüsünün çarpması, yolcuların otobüsün içinde savrulması yer alıyor.

ETİKETLER
Isparta Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Nikah dairelerinde 25.05.2025 yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
MİT Başkanı Kalın: Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var
18:30
7. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni yapıldı
17:30
Nikah dairelerinde 25.05.2025 yoğunluğu
17:21
Bakan Uraloğlu: Orta Anadolu Otoyolu trafiği rahatlatacak
17:03
Gazze Hükümeti: İsrail, Gazze'nin yüzde 77'sini etnik temizlik ve zorla tahliyeyle işgal etti
16:34
38 ile 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor
7. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün
7. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün
FOTO FOKUS
Isparta'da iki otobüsün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada
Isparta'da iki otobüsün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ