Isparta'da iki otobüsün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Ramazan Açan'ın kullandığı 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde Mehmet Akgün idaresindeki 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 27 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Isparta Valisi Abdullah Erin, yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün meydana gelen trafik kazasında yaralanarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ve Şehir Hastanemizde tedavi altına alınan vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Öte yandan, kaza anı tur otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan ana yola çıkan tur otobüsüne yolcu otobüsünün çarpması, yolcuların otobüsün içinde savrulması yer alıyor.