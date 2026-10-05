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TRT Haber 05.10.2026 10:04

COP31'in genç sesi 81 ilden yükselecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde, ortaöğretim öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki çözüm önerilerini uluslararası platforma taşımak amacıyla "81 İlden 81 Genç Delege" çalışması başlatıldı.

COP31'in genç sesi 81 ilden yükselecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında, gençlerin sürece aktif katılımını hedefleyen önemli bir projeyi hayata geçirdi.

"81 İlden 81 Genç Delege" başlığıyla yürütülecek çalışma ile iklim değişikliğine karşı gençlik perspektifinin ulusal ve uluslararası karar alma mekanizmalarına yansıtılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Türkiye’nin 81 ilindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasından seçim yapılacak. Her ili temsil etmek üzere bir asıl ve iki yedek olmak üzere toplamda 243 genç delege belirlenecek. Seçim sürecinde öğrencilerin sadece akademik başarıları değil; yaşadıkları çevrenin coğrafi, sosyal ve kültürel özelliklerine dair gözlemleri, sürdürülebilir yaşam konusundaki özgün çözüm önerileri ile araştırma ve ifade yetenekleri ön planda tutulacak.

Gençlerden iklim raporu

Belirlenen genç delegeler, COP31'in ana temaları doğrultusunda kendi illerinin iklim karnesini çıkaracak. Öğrencilerin hazırlayacağı 81 farklı bildiri, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iklim değişikliği etkilerini ve yerel çözüm arayışlarını bir araya getiren kapsamlı bir "gençlik perspektifi" oluşturacak.

Genç delegelere ilişkin bilgiler ile hazırlanan bildiriler, il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne iletilecek. Böylece, iklim değişikliği gibi küresel bir meselede, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin deneyim ve çözüm odaklı yaklaşımları, Kasım ayındaki büyük konferansta seslerini duyurma imkanı bulacak.

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COP31 İklim Değişikliği Milli Eğitim Bakanlığı
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