Az Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.10.2026 09:18

77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı

Uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getirecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi, ilk gün etkinlikleriyle başladı.

77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Etkinlik, uzayın barışçıl kullanımı temelinde "The World Needs More Space" teması altında düzenleniyor.

Kongrenin resmi açılış töreni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

108 ülkeden 6 bin 893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede, uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak.

Kongreye, uluslararası kurum, uzay ajansı yetkilileri ile sektör temsilcileri de katılacak.

Etkinlik kapsamında, yuvarlak masa toplantıları, paneller, bildiri sunumları ve workshoplar düzenlenecek.

Cuma günü kapılar tüm ziyaretçilere açılacak

Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026'da ilk kez yer alacak "Future Space" alanında yeni nesil uzay teknolojileri, simülasyonlar ve interaktif deneyimler sergilenecek.

Anadolu'nun köklü kültürel birikimini ve üretim mirasını yansıtan "Anadoludakiler" sergisi de yerli ve yabancı konukların beğenisine sunulacak.

Kongre kapsamında yarın yapılacak IAF Global Uzay Liderleri Zirvesi de 40'ın üzerindeki ülkeden üst düzey yetkiliyi bir araya getirecek.

Kongre, 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak "Halk Günü" etkinlikleriyle sona erecek.

Geçen yıl Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen etkinlik, gelecek yıl da Polonya'nın Poznan kentinde kapılarını açacak.

9 Ekim'e kadar devam edecek kongre, 1951 yılında kurulan ve 82 ülkeden 604 üyesi bulunan IAF ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

ETİKETLER
Antalya Milli Uzay Programı Türkiye Uzay Ajansı Uzay
Sıradaki Haber
Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
Borsa İstanbul'da yükseliş eğilimi sürüyor
10:08
COP31'in genç sesi 81 ilden yükselecek
10:11
Eylül enflasyonu açıklandı
09:45
Brent petrolün varili 101,37 dolardan işlem görüyor
09:42
Brezilya'da devlet başkanı seçimi ikinci tura kaldı
09:42
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında dev anlaşma
California'da sonbahar: Balkabağı sezonu ziyaretçilerini ağırlıyor
California'da sonbahar: Balkabağı sezonu ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Bir neslin ağabeyi Fethi Gemuhluoğlu
Bir neslin ağabeyi Fethi Gemuhluoğlu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ