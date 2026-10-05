Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı bugün

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün, Riyad'da düzenlenecek "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak.

Fidan'ın bugünkü toplantıda, ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmelere ilişkin görüşlerini ifade etmesi planlanan Fidan'ın, ittifak çalışmalarında kısa sürede sağlanan ilerlemenin bölgede kalıcı istikrar perspektifi açısından değerli olduğunu kaydetmesi de öngörülüyor.

Fidan'ın, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit etmesi, kutsal mekanlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi de bekleniyor.

İttifakın, mevcut tehditlere ortak ve etkin cevap üretme kapasitesinin yanı sıra bölgesel krizlerin önlenmesi bakımından da taşıdığı öneme işaret etmesi öngörülen Fidan'ın, bölgedeki ihtilafların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasının öncelik taşıdığını, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtmesi planlanıyor.

Fidan'ın uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanmasının önemini bir kez daha vurgulaması ve İsrail'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine dikkati çekmesi öngörülüyor.

"Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi

Anlaşma kapsamındaki faaliyetlere yön vermek üzere dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan bir Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi teşkil edilmiş, komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da yapılmıştı.

Bu toplantıda kurucu nitelikli kararlar alınmış ve ittifakın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar değerlendirilmişti. Bu doğrultuda, ittifakın Sekretaryasının en kısa sürede Riyad'da teşkil edilmesi öngörülmüştü.

İlk Genel Sekreter olarak ise Pakistan'dan emekli Korgeneral Nauman Mahmood aday gösterilmişti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli haftası marjında, 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde toplantı düzenlemişti.

Toplantıda, bölgesel gelişmeler ele alınmış, toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride kutsal Mekke şehrine ve Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısına yönelik saldırılar kınanmıştı.

Üç ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelmişti.