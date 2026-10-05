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Gündem
TRT Haber 05.10.2026 09:27

Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artacak

Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek mevsim normallerine dönecek. Bir süredir etkili olan yağışlı sistem ise hafta ortasından itibaren tüm yurdu terk edecek.

Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, bir süredir etkili olan serin ve yağışlı hava, yerini hafta ortasından itibaren daha güneşli ve ılıman bir havaya bırakacak.

Haftanın ilk günlerinde, Türkiye’nin özellikle iç ve doğu kesimlerinde gökgürültülü yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde "kuvvetli yağış" beklentisi bulunuyor. 

Hafta ortasıyla birlikte sıcaklıklar yükseliyor

Tahminlere göre, hafta başında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren artışa geçecek. Haftanın ilk günlerinde yurdun güney ve doğusunda yağışlı sistem etkili olurken, hafta sonuna doğru yağışlı sistemin yurdu terk edeceği ve güneşli günlerin artacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artacak

Hafta sonu güneşli bir hava bekleniyor

Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine çıkmasıyla birlikte, hafta sonu plan yapacak vatandaşlar için genel olarak elverişli bir hava durumu öngörülüyor.

Ankara’da hafta başında 20 derece civarında seyreden en yüksek hava sıcaklığı, hafta sonuna doğru 22 dereceye kadar yükselecek. İstanbul’da hafta boyunca sıcaklıkların 23-27 derece aralığında seyretmesi beklenirken, İzmir’de sıcaklıkların 26-28 derece civarında sabit kalacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi’nde ise hafta sonuna doğru sıcaklıkların yer yer 30-31 dereceye ulaşarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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