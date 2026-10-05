Az Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 05.10.2026 09:36

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında dev anlaşma

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında dev anlaşma

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

 

ETİKETLER
ASELSAN Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
TEKNOFEST Şanlıurfa'da güvenlik ASELSAN'a emanet edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
Borsa İstanbul'da yükseliş eğilimi sürüyor
10:08
COP31'in genç sesi 81 ilden yükselecek
10:11
Eylül enflasyonu açıklandı
09:45
Brent petrolün varili 101,37 dolardan işlem görüyor
09:42
Brezilya'da devlet başkanı seçimi ikinci tura kaldı
09:35
Gram altın haftaya nasıl başladı?
California'da sonbahar: Balkabağı sezonu ziyaretçilerini ağırlıyor
California'da sonbahar: Balkabağı sezonu ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Bir neslin ağabeyi Fethi Gemuhluoğlu
Bir neslin ağabeyi Fethi Gemuhluoğlu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ