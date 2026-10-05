ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında dev anlaşma

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2.460.000.000 Avro olan sözleşmeler imzalandı. ???? Agreements regarding the procurement of Hybrid Air Defence Systems have been signed between ASELSAN and Presidency of The Republic of Türkiye Secretariat of Defence Industries total valuing EUR 2.460.000.000. — ASELSAN (@aselsan) October 5, 2026