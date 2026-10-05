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Dünya
AA 05.10.2026 09:24

İran'dan Norveç'e Starlink protestosu

İran, Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı gerekli önlemleri almadığı için Norveç'i suçlayarak bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

İran'dan Norveç'e Starlink protestosu

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Norveç'in Tahran Büyükelçisi Paal Bjornestad'a, ülkesinin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde Starlink uydu sistemlerinin kayıt ve bildiriminden sorumlu taraf olarak gerekli adımları atmadığı bildirildi.

Büyükelçi Bjornestad'a, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinde Starlink sistemini kullandığı iddiaları hatırlatılarak, Norveç'in bu konudaki tutumu nedeniyle İran'ın protesto notası iletildi.

Norveç Büyükelçisine, ülkesinin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği hatırlatılarak İran topraklarındaki "yetkisiz Starlink yayınlarının önlenmesi için acil ve etkili adımlar atılması" çağrısında bulunuldu.

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