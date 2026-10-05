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Dünya
CNN International 05.10.2026 08:24

ABD, İran tehdidi iddiasının ardından İngiltere'deki bombardıman uçaklarını geri çekti

ABD, İngiltere’deki RAF Fairford hava üssünde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını, henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle ABD'deki ana üslerine geri çekti.

ABD, İran tehdidi iddiasının ardından İngiltere'deki bombardıman uçaklarını geri çekti

ABD'li yetkililer, uçakların bölgedeki farklı bir üsse kaydırılması yerine doğrudan ABD'ye geri götürülmesinin oldukça sıra dışı ve kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Uçakların geri çekilme kararı, üssü hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından geldi:

27 Eylül'de üs yakınlarında patlayıcı ve terör şüphesiyle 23 ila 25 yaşları arasında beş İngiliz vatandaşı gözaltına alındı.

Araçlarında patlayıcı bulunmaması üzerine kefaletle serbest bırakılan bu kişiler hakkında Donald Trump, serbest bırakılma kararını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Soruşturma kapsamında son olarak Perşembe günü 25 yaşında İngiliz-İran çifte vatandaşı bir kişi daha gözaltına alındı.

İngiltere ve ABD'den İran'a suçlama

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, olayın arkasında İran'ın bulunduğuna dair ellerinde "güçlü emareler" olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sürece yabancı bir devlet aktörünün müdahil olduğunu belirterek, İran'ın küresel ölçekte Amerikan çıkarlarını hedef alma tehditlerine dikkat çekti.

İran tarafı ise olayla herhangi bir ilişkisi olmadığını belirterek suçlamaları tamamen asılsız olarak nitelendirdi.

Tahran yönetimi, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Londra'nın yaklaşımını protesto etti.

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