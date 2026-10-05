İngiltere'de Yeşiller Partisi lideri 'Siyonizm ırkçılıktır' diyen önergesinin ardından İsrail'e giriş yasağı aldı

Brighton'daki parti konferansında 813'e karşı 1022 oyla kabul edilen tartışmalı önerge, Siyonizm'i etnomilliyetçi bir Yahudi devletini destekleyen bir ideoloji olarak tanımlıyor ve tarihi Filistin topraklarının tamamında tek bir demokratik Filistin devletinin kurulmasını savunuyor.

Önerge metninde Siyonizm'in, Filistinlilerin tarihi ve süregelen bir şekilde insanlıktan çıkarılmasına, yerinden edilmesine ve mülksüzleştirilmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Kendisi de Yahudi olan Parti Lideri Zack Polanski, başka bir bölgedeki seçim kampanyası nedeniyle salondan erken ayrıldığı için oylamaya katılmadı.

Polanski daha önce yaptığı açıklamalarda, Siyonizm'in Filistin halkının yerinden edilmesi anlamına gelmesi durumunda bunun açıkça ırkçı bir tutum olduğunu belirtmişti.

Ancak Polanski, tek devletli çözüm ifadesinin metinden çıkarılmasını ve kendisini Siyonist olarak tanımlayan sinagoglara giden Yahudi üyelerin partide disiplin cezası almasını engelleyecek değişiklikler önermiş, fakat bu değişiklik talepleri parti üyeleri tarafından reddedilmişti.

Önerge, Yeşil Parti içinde derin çatlaklara ve yoğun tartışmalara neden oldu. Partinin beş milletvekilinden dördü ile eski lider Caroline Lucas oylama öncesinde önergeye açıkça karşı çıkarak, bu durumun partideki Yahudi üyeleri korkutacağı ve dışlanmış hissettireceği uyarısında bulundu.

Eş başkan yardımcıları arasında da fikir ayrılıkları yaşanırken, bazı üyeler kararı ırkçı baskı sistemlerine karşı bir duruş olarak savundu.

Karar, İngiltere'deki siyasi ve dini çevrelerden büyük tepki topladı. İngiliz Yahudileri Temsilciler Meclisi ve Yahudi Liderlik Konseyi gibi kuruluşlar, kararı Yahudi toplumuna yönelik bir saldırı ve antisemitizmi körükleyen bir adım olarak kınadı.

İktidardaki İşçi Partisi, Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Parti temsilcileri de Yeşil Parti'yi sert bir dille eleştirerek, bu oylamanın iki devletli çözüme zarar verdiğini ve İngiltere'deki Yahudilerin kendilerini daha güvensiz hissetmelerine yol açacak bölücü bir eylem olduğunu vurguladı.