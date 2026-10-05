Az Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 05.10.2026 08:12

İngiltere'de Yeşiller Partisi lideri 'Siyonizm ırkçılıktır' diyen önergesinin ardından İsrail'e giriş yasağı aldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Yeşil Parti üyelerinin Siyonizm'i bir ırkçılık biçimi olarak ilan eden bir önergeyi kabul etmesinin ardından, Yeşil Parti lideri Zack Polanski'nin ülkeye girişini yasakladı.

İngiltere'de Yeşiller Partisi lideri 'Siyonizm ırkçılıktır' diyen önergesinin ardından İsrail'e giriş yasağı aldı

Brighton'daki parti konferansında 813'e karşı 1022 oyla kabul edilen tartışmalı önerge, Siyonizm'i etnomilliyetçi bir Yahudi devletini destekleyen bir ideoloji olarak tanımlıyor ve tarihi Filistin topraklarının tamamında tek bir demokratik Filistin devletinin kurulmasını savunuyor.

Önerge metninde Siyonizm'in, Filistinlilerin tarihi ve süregelen bir şekilde insanlıktan çıkarılmasına, yerinden edilmesine ve mülksüzleştirilmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Kendisi de Yahudi olan Parti Lideri Zack Polanski, başka bir bölgedeki seçim kampanyası nedeniyle salondan erken ayrıldığı için oylamaya katılmadı.

Polanski daha önce yaptığı açıklamalarda, Siyonizm'in Filistin halkının yerinden edilmesi anlamına gelmesi durumunda bunun açıkça ırkçı bir tutum olduğunu belirtmişti.

Ancak Polanski, tek devletli çözüm ifadesinin metinden çıkarılmasını ve kendisini Siyonist olarak tanımlayan sinagoglara giden Yahudi üyelerin partide disiplin cezası almasını engelleyecek değişiklikler önermiş, fakat bu değişiklik talepleri parti üyeleri tarafından reddedilmişti.

Önerge, Yeşil Parti içinde derin çatlaklara ve yoğun tartışmalara neden oldu. Partinin beş milletvekilinden dördü ile eski lider Caroline Lucas oylama öncesinde önergeye açıkça karşı çıkarak, bu durumun partideki Yahudi üyeleri korkutacağı ve dışlanmış hissettireceği uyarısında bulundu.

Eş başkan yardımcıları arasında da fikir ayrılıkları yaşanırken, bazı üyeler kararı ırkçı baskı sistemlerine karşı bir duruş olarak savundu.

Karar, İngiltere'deki siyasi ve dini çevrelerden büyük tepki topladı. İngiliz Yahudileri Temsilciler Meclisi ve Yahudi Liderlik Konseyi gibi kuruluşlar, kararı Yahudi toplumuna yönelik bir saldırı ve antisemitizmi körükleyen bir adım olarak kınadı.

İktidardaki İşçi Partisi, Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Parti temsilcileri de Yeşil Parti'yi sert bir dille eleştirerek, bu oylamanın iki devletli çözüme zarar verdiğini ve İngiltere'deki Yahudilerin kendilerini daha güvensiz hissetmelerine yol açacak bölücü bir eylem olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
İngiltere İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Park yeri kavgasında 12 yaşındaki kız vurularak öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
Borsa İstanbul'da yükseliş eğilimi sürüyor
10:08
COP31'in genç sesi 81 ilden yükselecek
10:11
Eylül enflasyonu açıklandı
09:45
Brent petrolün varili 101,37 dolardan işlem görüyor
09:42
Brezilya'da devlet başkanı seçimi ikinci tura kaldı
09:42
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında dev anlaşma
California'da sonbahar: Balkabağı sezonu ziyaretçilerini ağırlıyor
California'da sonbahar: Balkabağı sezonu ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Bir neslin ağabeyi Fethi Gemuhluoğlu
Bir neslin ağabeyi Fethi Gemuhluoğlu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ