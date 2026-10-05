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Dünya
BBC 05.10.2026 08:07

Park yeri kavgasında 12 yaşındaki kız vurularak öldürüldü

Baltimore kentinde iki erkeğin park yeri nedeniyle yaşadığı tartışma kanlı bitti. Çocukların Amerikan futbolu oynadığı parkta çıkan silahlı çatışmada, olayla ilgisi olmayan 12 yaşındaki bir kız çocuk öldü.

Park yeri kavgasında 12 yaşındaki kız vurularak öldürüldü

Baltimore Polis Komiseri Richard Worley, düzenlediği basın toplantısında, iki kişinin bir park yeri yüzünden tartışmaya başladığını ve ardından birbirlerine ateş açtığını söyledi.

Çatışmanın ortasında kalan ve futbol maçını izlediği değerlendirilen küçük kız hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, küçük kızın yanı sıra vurulmuş bir kadın buldu. Polis, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki erkeğin de hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Polis, olayla ilgili en az iki şüphelinin arandığını ve henüz gözaltı yapılmadığını açıkladı. Yaralanan diğer üç kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, iki yetişkinin kavgasının ardından 12 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve görgü tanıklarından bilgi talep ediyor.

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