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Dünya
AA 05.10.2026 07:16

ABD Sahil Güvenlik, kayıp uçağın enkazını bulduktan sonra 6 kişiyi aramaya devam ediyor

ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve bölgesel acil durum ekipleri, Massachusetts'in Nantucket açıklarında tıbbi nakil uçağının enkazını bulduktan sonra uçaktaki 6 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam etti.

ABD Sahil Güvenlik, kayıp uçağın enkazını bulduktan sonra 6 kişiyi aramaya devam ediyor

ABD Sahil Güvenlik Kuzeydoğu Komutanı Matt Lake, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lake, açıklamasında, "Önceliğimiz, o uçaktaki 6 kişiyi bulmak." ifadesini kullandı ve çok geniş bir alanın tarandığını belirtti.

ABD'li komutan, arama ekiplerinin Nantucket açıklarında yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta, 24,4 ila 27,4 metre (80 ila 90 fit) derinlikteki sularda, kayıp uçağa ait olduğu doğrulanan bir enkaz alanı tespit ettiğini ve çalışmaların bu bölgede hafta sonu boyunca devam ettiğini söyledi.

Lake, Sahil Güvenlik, Massachusetts yetkilileri ve New York Ulusal Muhafızları hava kurtarma biriminden oluşan kurtarma ekiplerinin, yaklaşık 53,5 saat süren kesintisiz operasyonlar sırasında yaklaşık 7.355 kilometrekarelik bir alanı taradığını da belirtti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), içinde 6 kişinin bulunduğu Latitude Air Ambulance'a ait "Gulfstream G100" uçağı ile irtibatın kesildiğini bildirmişti.

Latitude Air Ambulance’a ait uçak, kaybolduğu sırada 4 Kanada vatandaşı ve 2 Bermuda vatandaşı ile Bermuda'dan Boston'a doğru uçuyordu.

Arama kurtarma operasyonları, yerel saatle cumartesi günü 02.00'de başlamıştı.

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