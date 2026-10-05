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Dünya
The Guardian 05.10.2026 08:20

İnternet İzleme Vakfı: Yapay zeka destekli çocuk istismarı materyallerinde büyük bir artış var

Internet Watch Foundation (IWF), yapay zeka tarafından üretilen çocuk cinsel istismarı materyallerinde büyük bir artış yaşandığını bildirdi.

İnternet İzleme Vakfı: Yapay zeka destekli çocuk istismarı materyallerinde büyük bir artış var

Kurumun verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısında incelenen yasa dışı materyal sayısı, şimdiden 2025 yılının toplamını geride bıraktı.

İngiltere merkezli IWF, yasal olarak çocuk cinsel istismarı tanımına uyan 6.310 yapay zeka görüntüsünü değerlendirdiğini ve bu rakamın geçen yılın toplamı olan 4.500'den yüzde 40 daha fazla olduğunu açıkladı.

İncelenen görsellerin büyük çoğunluğunun 7 ila 13 yaş aralığındaki kız çocuklarını hedef aldığı belirtildi.

Bu çarpıcı veriler üzerine IWF, yapay zeka alanında yeni ve bağlayıcı yasal düzenlemelere duyulan acil ihtiyacı vurguladı.

Kurumun Politika Başkanı Hannah Swirsky, teknoloji şirketlerinin tasarımsal olarak güvenli ve suistimal edilemeyecek araçlar geliştirmesini zorunlu kılacak yasaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti

İngiltere'de Andy Burnham hükümeti yapay zekaya odaklanan yeni bir yasa tasarısının yolda olduğuna dair kesin bir sinyal vermese de, Yapay Zeka Bakanı Kanishka Narayan olası düzenlemeler için tüm seçeneklerin masada olduğunu ve alınacak kararlarda halkın güvenliğinin temel ölçüt alınacağını söyledi.

Birleşik Krallık yasalarına göre, yapay zeka ile üretilmiş olsun veya olmasın, tüm çocuk cinsel istismarı materyalleri yasa dışı kabul ediliyor.

İngiliz hükümeti, istismar materyali oluşturmak amacıyla yapay zeka modellerini değiştirmeyi veya dağıtmayı da suç kapsamına aldı.

Özellikle hiper-gerçekçi materyaller üretmek üzere tasarlanmış bir model geliştirmenin cezası beş yıla kadar hapis olarak belirlendi.

Buna rağmen, yapay zeka araçları çevrimiçi saldırganların gerçek çocuklara ait fotoğrafları manipüle etmesine zemin hazırlamaya devam ediyor.

Mahrem görüntülerin çevrimiçi ortamda paylaşılmasını engelleyen Report Remove adlı servise sadece bu yıl, kendi fotoğraflarının manipüle edildiğini düşünen çocuklardan 420 şikayet geldi ve bu sayı şimdiden 2025'in toplam şikayet sayısını aştı.

Yapay zeka araçlarının istismar amacıyla kullanılmasındaki bu tehlikeli tırmanış nedeniyle, Ulusal Suç Örgütü ve IWF ebeveynlere acil uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, ebeveynlerin ve yasal vasilerin çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan uzak tutmaları gerektiğini, sosyal medya hesaplarının gizli hale getirilmesini veya fotoğrafların yalnızca yakın arkadaşlarla oluşturulan kapalı gruplar üzerinden paylaşılmasını tavsiye ediyor.

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