Araştırma: Dünya ve Mars temelde farklı şekillerde oluştu

Dünya ve Mars yaklaşık 4,5 milyar yıl önce birbirine yakın konumda oluştu ancak yeni araştırmalar bu iki gezegenin çok farklı süreçlerden geçerek büyüdüğünü gösterdi.

Kopenhag Üniversitesi Globe Enstitüsünde gezegen oluşumu üzerine çalışan Profesör Anders Johansen, "En şaşırtıcı sonuç, Dünya ve Mars'ın farklı şekillerde oluşmuş gibi görünmesi. Aynı güneş sisteminde yan yana oluşan iki gezegenin daha benzer bir oluşum geçmişini paylaşmasını beklerdiniz." dedi.

Johansen, yeni çalışmayı Doktor Öğretim Üyesi Haiyang Wang ile birlikte yönetti.

Gezegen oluşumunda iki farklı yol

Kayalık gezegenler, gezegenimsi adı verilen büyük cisimler arasındaki çarpışmalarla, daha küçük parçacıkların toplandığı çakıl yığılmasıyla veya her ikisinin birleşimiyle büyüyebiliyor.

Yeni çalışma bu karma tabloyu destekliyor ancak aynı zamanda Dünya ve Mars'ın bu süreçlere çok farklı oranlarda maruz kaldığını gösteriyor.

Haiyang Wang, "Dünya'nın kütlesinin en az yüzde 75'i, çakılları toplayarak büyüyen ve ön gezegen olarak bilinen iki genç gezegenden kaynaklanıyor gibi görünürken, gezegenimsiler yüzde 25'e kadar katkıda bulundu. Buna karşılık, Mars'ın kütlesinin yaklaşık dörtte üçü gezegenimsilerden geliyor, kalan dörtte birlik kısım ise çakıl yığılmasından kaynaklanıyor." dedi.

Erken güneş sisteminden kimyasal ipuçları

Gezegenlerin geçmişini yeniden oluşturmak için araştırmacılar, kabuk ve mantolarındaki sodyum, çinko ve potasyum gibi uçucu elementleri inceledi. Bu elementler yüksek sıcaklıklarda buharlaşabildiği için, günümüzdeki bollukları her gezegenin oluşurken yaşadığı koşullar hakkında ipuçları barındırıyor.

Ekip, günümüzde görülen gezegenlerle hangi oluşum senaryolarının en iyi eşleştiğini test etmek için bu kimyasal izleri bilgisayar modelleriyle birleştirdi.

Anders Johansen, "Kanıtların çoğunun çok uzun zaman önce yok olduğu o dönemde ne olduğunu bulmak büyük bir dedektiflik işi. Ancak 4,5 milyar yıl sonra bile Dünya ve Mars'ın mantolarının bileşimleri aynı kaldı. Bunları oluşum sürecinin bir izi olarak düşünebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Güneş Sistemi'nin orijinal yapı malzemelerinin tam bileşimi bilinmediği için modeller hala bazı varsayımlara dayanıyor. Buna rağmen araştırmacılar, bu varsayımlar değiştirildiğinde bile Dünya ve Mars arasındaki zıtlığın tutarlı kaldığını belirtti.

Haiyang Wang, "Kesin yüzdeler bir miktar değişebilir ancak analizlerimiz tutarlı bir şekilde Dünya ve Mars'ın iki farklı yolla oluştuğunu gösteriyor. Yöntemimiz, genellikle birden fazla şekilde yorumlanabilen ve daha yaygın olarak kullanılan izotop tabanlı yaklaşıma göre gezegen oluşumunu anlamanın daha kesin ve doğrudan bir yolunu sunuyor." dedi.

Yaşanabilir dünyalar için çıkarımlar

Aynı yaklaşım zamanla araştırmacıların Güneş Sistemi ötesindeki kayalık gezegenleri incelemesine yardımcı olabilir. Oluşum koşulları, bir gezegenin su ve yaşanabilirlikle bağlantılı diğer maddeler de dahil olmak üzere ne kadar uçucu maddeyi elinde tuttuğunu etkiliyor.

Anders Johansen, "Gezegenlerin oluşumları sırasında uçucu elementleri nasıl kaybettiğini anlarsak, en nihayetinde ne kadar su ve yaşamı destekleyen diğer maddeleri tuttuklarını tahmin etme konusunda da daha iyi olabiliriz." şeklinde konuştu.