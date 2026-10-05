ABD Başkanı Donald Trump: "Süper Zeka Gücü" kuruldu

Trump, pazar günü yaptığı paylaşımda, yeni birimin ABD'nin teknoloji geliştirme alanındaki liderliğini sürdürmesini sağlayacağını ve hükümetin kamu ile iletişimini koordine edeceğini belirtti.

Bu adım, Trump'ın "yapay" kelimesinin kulağa "sahte" geldiğini söylemesinin ardından 29 Eylül'de yapay zekanın adını Süper Zeka olarak değiştiren bir kararname imzalamasının ardından geldi.

Görev Gücünün faaliyetleri ve üyeleri

"Süper Zeka Gücü", Federal Hükümetin tüketiciler, kamu yararı grupları, dini kuruluşlar, kritik altyapı sağlayıcıları ve Süper Zeka şirketleriyle olan ilişkilerini koordine edecek.

Doğrudan başkana ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'a rapor verecek olan birimde, Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Andrew Ferguson, Savunma Araştırma ve Mühendislikten Sorumlu Müsteşar Emil Michael ve Personel Yönetimi Ofisi Direktörü Scott Kupor da yer alıyor.

Görev gücünün başkanı Clayton, Trump'ın ilk tercihi olan Bill Pulte'nin milletvekilleri tarafından reddedilmesinin ardından ağustos ayında ABD ulusal istihbarat direktörlüğü görevine başladı.

Teknoloji dünyasından yankılar

Görev gücünün kurulması, aralarında OpenAI ve Anthropic yöneticilerinin de bulunduğu sektördeki önde gelen isimlerin teknolojinin düzenlenmesine yönelik artan baskılarının ardından geldi.

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, Politico'nun Decoded adlı teknoloji bültenine verdiği ve 4 Ekim'de yayımlanan röportajda, yapay zekanın faydalarının barındırdığı bazı riskleri kabul etmeyi haklı çıkardığını ve teknolojinin halkın erişimine açık kalması gerektiğini savundu.

Trump, daha önce daha sıkı denetim çağrılarını reddetti ve büyük ölçüde yapay zeka şirketlerinin kendi kendilerini denetlemesine izin verdi. 29 Eylül'de imzalanan pakt, OpenAI, Anthropic, SpaceX ve Google gibi büyük teknoloji firmalarının yöneticilerinin imzalarını taşıyor.

Terminoloji değişikliği

Aynı gün başkan, ABD hükümet departmanları ve ajanslarına "yapay zeka" teriminin kullanımını sonlandırmaları ve "SI" ile "Süper Zeka" terimlerini kullanmaya başlamaları talimatını veren bir kararname imzaladı. Karara göre SI, resmi yazışmalarda, internet sitelerinde, raporlarda ve diğer iletişim biçimlerinde yapay zekanın yerini alacak.

Bazı uzmanlar, "süper zeka" teriminin daha gelişmiş sistemleri ifade etmesi nedeniyle kargaşaya yol açabileceğini savunarak yeniden markalaşmanın mantığını sorguladı.

Elon Musk da dahil olmak üzere bazı üst düzey teknoloji liderleri yeni ismi kullanmaya başladı. Pazar günü sosyal medyada açıklama yapan Elon Musk, firmasının yapay zeka platformu SpaceXAI'yi SpaceXSI olarak yeniden adlandıracağını duyurdu. Musk, "SpaceX bir süper zeka şirketidir" dedi.

Tesla'nın kurucusu, savaşın geleceğini incelemek üzere yakın zamanda ABD hükümetine geri çağrıldı.