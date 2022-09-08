Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 aile arasındaki silahlı kavga: 3 ölü
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde yaşayan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz