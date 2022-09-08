Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, arızalanan su dalgıcını onarmak isterken elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.
Kırsal Kısıksu Mahallesi'nde, su dalgıcını onarmak isteyen Ebubekir H., Muhammet Emin H. ile Veysel B. akıma kapıldı.
Ağır yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
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