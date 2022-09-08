Çetin Gökçe'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Muğla-Denizli kara yolu Yörükoğlu mevkiinde beton bariyerlere çarptı.

Sürücü ile minibüsteki Yusuf, Mehmet ve Yakup Gökçe araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce minibüsten çıkarılanlardan sürücü ile Yakup Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar Yusuf ve Mehmet Gökçe, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.