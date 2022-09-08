Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamyonla çarpışan otomobil alev topuna döndü
Mardin'in Midyat ilçesinde, hafriyat kamyonuna çarpıp, alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobil alev aldı.
Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı, Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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