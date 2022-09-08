İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas'ta geçtiğimiz günlerde bir evden yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, aynı zamanda daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan bazı şüphelileri de takibe başladı.

Takipçisinin ihbarı üzerine yakalandı

Jandarmanın çalışması devam ederken Tavas'ta yaşayan bir kişi, 24 yaşındaki A.B.K'nin sosyal medya hesabından iki deste halinde parayla çekilmiş video paylaşımını güvenlik güçlerine bildirdi.

Bir çiftlikte çalıştığı öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince Acıpayam ilçesinde gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Altınları bozdurup telefon ve saat almış

Yakalanan A.B.K'nin altınları bozdurduğu anlar ise kuyumcudaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zanlının, paranın bir kısmıyla cep telefonu ve kol saati aldığı belirlendi, üzerinde bulunan 200 bin lira ise sahibine teslim edildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.