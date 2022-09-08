Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarında, kazı ekibince patlamamış top mermisi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bomba imha uzmanı ekipleri bölgede önlem aldı. Patlamamış olduğu belirlenen mühimmat imha edilmek üzere kazı alanından uzaklaştırıldı.

"Balkan Savaşı'ndan kaldığını sanıyoruz"

Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarının devam ettiğini ve bugünkü çalışmalar sırasında patlamamış mühimmat bulduklarını söyledi.

Durumu hemen emniyet güçlerine bildirdiklerini belirten Kurtişoğlu, "Balkan Harbinden kaldığını düşündüğümüz patlamamış top mermisi karşımıza çıktı. Bununla ilgili olarak güvenlik birimlerine hemen haber verdik. Bomba imha ekipleri gelerek alandan güvenli bir şekilde mühimmatı uzaklaştırdı" dedi.