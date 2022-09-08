Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da hediyelik eşya tesisinde yangın
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hediyelik eşya üretilen tesiste yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, hediyelik eşya üretilen bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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