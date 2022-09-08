Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda tır devrildi
[Fotograf: DHA]
İstanbul Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde tır devrildi, bölgeye ekipler sevk edildi. Kapatılan yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
TEM otoyolu Edirne istikametinde seyreden tır, Beylikçayır Viyadüğü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorsesinden ayrılan tırın çekicisi, viyadükten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır şoförü, gerekli tedbirler alındıktan sonra bir itfaiye görevlisinin yardımıyla iple yukarı çekildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapatılan otoyolun Edirne istikameti kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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