Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda 400 metre kablo, 2 el bombası, 4 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği için kullanılan patlayıcı, 13 uzaktan komutalı alıcı, 2 zaman ayarlı patlamaya hazır düzenek, roket sevk başlığı, 3 kumanda, 8 alpha fire alıcı, saniyeli fitil, devre yapımında kullanılan çok sayıda elektronik malzeme, hilti ucu, 6 dinamit lokumu olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirildi.

Barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.