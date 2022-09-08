Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
[Fotograf: AA]
Muş'un Hasköy ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Hasköy ilçesinde, Sungu beldesindeki tekstil atölyesine işçi taşıyan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen minibüs, Muş-Bitlis kara yolu havaalanı kavşağında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan 13 işçi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Muş Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Van kırsalında terör örgütüne ait patlayıcı ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz