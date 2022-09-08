Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 14:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Apartmana tırmanan hırsız kamerada
[Fotograf: İHA]
İstanbul Bakırköy'deki bir apartmanın korkuluklarına tırmanarak içeri giren hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakırköy'de evine hırsız girdiğini fark eden kişi, polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şüpheliden birinin apartmana tırmanarak girdiği görüldü.
Kimliği tespit edilen şüphelilerden Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin daha önce başka adreslerden de hırsızlık yaptığı belirlendi.
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