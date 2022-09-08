Bakırköy'de evine hırsız girdiğini fark eden kişi, polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şüpheliden birinin apartmana tırmanarak girdiği görüldü.

Kimliği tespit edilen şüphelilerden Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin daha önce başka adreslerden de hırsızlık yaptığı belirlendi.