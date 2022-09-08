Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, İskele Mahallesi 82. Sokak'ta su arızasını gidermek için yaklaşık 3 metrelik çukur açtı.
Çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
İşçilerden Necdet Yıldız ve Kadir Furkan Tirinç'in toprak altında kaldığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumu iyi.
Etiketler: Muğla İş Kazaları
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